RMC Sport instaló debate por "arbitrajes favorables" a las grandes selecciones en el Mundial

El medio francés RMC Sport instaló un fuerte debate en medio del Mundial 2026, luego de publicar un análisis en el que cuestionó varias decisiones arbitrales y planteó que distintas omisiones han terminado, generalmente, a favor de las selecciones más poderosas.

La publicación apuntó a un "arbitraje a doble velocidad" en la Copa del Mundo, con jugadas polémicas que incluyeron penales no sancionados, posibles expulsiones omitidas y acciones en las que el VAR no llamó al juez principal para revisar las imágenes.

Entre los ejemplos mencionados, RMC Sport recordó situaciones que involucraron a Francia, Argentina e Inglaterra, además de reclamos de selecciones como Ghana, Senegal, Argelia y Haití, que se sintieron perjudicadas en distintos momentos del torneo.

Uno de los casos destacados fue el empate 0-0 entre Inglaterra y Ghana, duelo en el que el medio francés puso la lupa sobre una salida de Jordan Pickford sobre Prince Kwabena Adu, que terminó con tiro libre para los ingleses pese a los reclamos por una eventual tarjeta roja para el arquero.

También se mencionó otra acción sobre el propio Adu dentro del área, en la que no hubo penal ni intervención del VAR, además de la situación protagonizada por Jude Bellingham, quien fue captado cubriéndose la boca en un diálogo con Jordan Ayew, pese a la nueva regla de FIFA que castiga ese tipo de gestos.

La nota del medio francés también recordó la polémica en Argentina-Argelia, donde Lionel Messi no fue expulsado por una fuerte entrada sobre Aïssa Mandi, y las quejas de Austria por una presunta falta en el origen de un gol argentino en la segunda fecha.

En esa línea, RMC Sport sostuvo que el Mundial ha tenido un arbitraje más permisivo y pensado para dar mayor continuidad al juego, pero advirtió que esa flexibilidad ha generado cuestionamientos cuando las decisiones más discutidas parecen favorecer a las potencias.

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