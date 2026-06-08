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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Ronald Araújo dejó la concentración de Uruguay a días del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El defensa uruguayo viajó a España para hacerse un tratamiento rápido de una lesión que lo aqueja.

Ronald Araújo dejó la concentración de Uruguay a días del Mundial
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Marcelo Bielsa sumó otro dolor de cabeza con Uruguay, ya que el defensa Ronald Araújo dejó la concentración y emprendió rumbo a España para tratarse de forma rápida una molestia muscular que lo aqueja, a una semana del debut de la selección charrúa ante Arabia Saudita en el Mundial de Norteamérica.

La lesión del central de FC Barcelona se sumó a la de Giorgian De Arrascaeta, y ambos peligran su participación en la cita planetaria.

A través de redes sociales, la cuenta oficial de la selección uruguaya dio a conocer la noticia, señalando que fue una decisión aprobada en conjunto con el cuerpo técnico y el personal médico.

Araújo volvería a la concentración el martes 9 de junio, juntándose con el resto del plantel en Estados Unidos.

Uruguay será parte del Grupo H del certamen, en el que debutará contra Arabia Saudita el 15 de junio en Miami, misma ciudad en la que enfrentará a Cabo Verde el 21 y cerrará la fase grupal ante España el 26 en Guadalajara.

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