Ronald Araújo dejó la concentración de Uruguay a días del Mundial

Marcelo Bielsa sumó otro dolor de cabeza con Uruguay, ya que el defensa Ronald Araújo dejó la concentración y emprendió rumbo a España para tratarse de forma rápida una molestia muscular que lo aqueja, a una semana del debut de la selección charrúa ante Arabia Saudita en el Mundial de Norteamérica.

La lesión del central de FC Barcelona se sumó a la de Giorgian De Arrascaeta, y ambos peligran su participación en la cita planetaria.

A través de redes sociales, la cuenta oficial de la selección uruguaya dio a conocer la noticia, señalando que fue una decisión aprobada en conjunto con el cuerpo técnico y el personal médico.

Araújo volvería a la concentración el martes 9 de junio, juntándose con el resto del plantel en Estados Unidos.

Uruguay será parte del Grupo H del certamen, en el que debutará contra Arabia Saudita el 15 de junio en Miami, misma ciudad en la que enfrentará a Cabo Verde el 21 y cerrará la fase grupal ante España el 26 en Guadalajara.