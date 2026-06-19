Saibari anotó para Marruecos ante Escocia el gol más rápido en lo que va del Mundial

El volante Ismael Saibari anotó este viernes en Foxborough el gol más rápido en lo que va del Mundial 2026 en Norteamérica, durante el partido de Marruecos y Escocia por la segunda fecha del Grupo C.

Saibari recibió una asistencia de Brahim Díaz y marcó con un potente derechazo el 0-1 parcial, cuando el reloj marcaba un minuto y 12 segundos de partido.