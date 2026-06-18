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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Saliba anotó un golazo de tiro libre a Catar y lo dedicó al lesionado Ismael Kone

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante firmó el cuarto gol de Canadá.

Saliba anotó un golazo de tiro libre a Catar y lo dedicó al lesionado Ismael Kone
 EFE (Referencial)
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El volante Nathan Saliba anotó un golazo de tiro libre para el 4-0 parcial de Canadá sobre Catar en Vancouver, por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026, y lo dedicó a su compañero Ismael Kone, quien minutos antes fue reemplazado por una escalofriante lesión.

Tras la anotación, Saliba, emocionado, hizo un gesto con sus manos, haciendo el número 8, el dorsal de Kone, quien tuvo que ser sacado en camilla por una grave falta de Assim Madibo.

Revisa el golazo de Saliba y la dedicatoria a Kone (64'): 

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