Scaloni: Messi será el mejor de la historia por siempre

Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina, se deshizo en elogios para el capitán Lionel Messi, autor de los tres goles en el triunfo por 3-0 sobre Argelia en el debut en el Mundial 2026, tantos que convirtieron al delantero en uno de los máximos goleadores en la historia de las Copas del Mundo, junto con el alemán Miroslav Klose.

"Lo que diga yo de Messi está de más. Más allá del resultado, lo que transmite es increíble. Lo viene haciendo hace 20 años, la gente del fútbol lo quiere ver, no solo los argentinos. Más allá del resultado, lo que transmite es increíble. Messi será el mejor de la historia por siempre, será difícil de igualar", declaró Scaloni.

Respecto al desarrollo del compromiso, Scaloni sostuvo que "el resultado no sé si refleja lo que fue el partido".

"Sabíamos que teníamos que ponernos el overol, sabíamos que íbamos a sufrir. Hicieron un trabajo enorme. Siempre el primer partido es complicado. Haber ganado nos da tranquilidad para lo que viene y seguramente los chicos estén mejor", aseveró.

El próximo partido de Argentina, por el Grupo J del Mundial 2026, será ante Austria, el 22 de junio en el AT&T Stadium en Arlington, Texas.