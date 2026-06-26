Scaloni respondió a Macaya Márquez sobre la titularidad de Messi ante Jordania

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, confirmó que el capitán Lionel Messi será suplente contra Jordania, en un especial momento en la rueda de prensa previa al partido mundialista en Dallas, ya que la consulta fue hecha por el periodista Enrique Macaya Márquez, quien con 91 años está haciendo la cobertura de su decimoctava Copa del Mundo.

"Es un placer poder responderte una pregunta... Cuando jugaba en la Argentina no paraba de verlo. Le voy a contestar la pregunta porque es usted: Leo va a ir al banco", contestó un sonriente Scaloni en la sala de prensa del AT&T Stadium en Dallas.

"Le contesto porque es usted y se lo merece. Y el equipo, esa me la guardo... Leo va a arrancar después. El equipo lo tengo confirmado pero después lo damos", remató Scaloni.

Posterior a la rueda de prensa, el técnico trasandino fue directamente a saludar a Macaya Márquez y lo abrazó, posando después para los reporteros gráficos presentes.

Argentina, clasificado como puntero del Grupo J a los 16avos, enfrentará a Jordania con un equipo alternativo en Dallas, este sábado a las 22:00 horas (02:00 GMT).

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