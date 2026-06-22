Scaloni se molestó por pregunta sobre "fake news" del padre de Messi

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, protagonizó un tenso momento en la conferencia de prensa previa al partido ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, luego de ser consultado por la falsa noticia sobre el presunto fallecimiento de Jorge Messi, padre del astro Lionel Messi.

La pregunta llegó en el inicio de la rueda y generó evidente incomodidad en el entrenador, quien respondió con fastidio: "¿Había que arrancar la rueda con esta pregunta?", antes de intentar dar por cerrado el tema.

Scaloni evitó profundizar en la situación y remarcó que el plantel está enfocado en el compromiso frente a Austria: "Estamos bien y listos para afrontar el partido, no hay mucho más que agregar sobre el tema".

De todos modos, el entrenador destacó la unidad del grupo para atravesar situaciones complejas y sostuvo que compartir esos momentos junto a compañeros y amigos ayuda a sobrellevarlos de mejor manera.

Después del incómodo intercambio, la conferencia continuó con normalidad y Scaloni también se refirió al presente del equipo, al aporte de jugadores como Thiago Almada, Giuliano Simeone y Nico Paz, además del desafío que representará Austria en la segunda fecha mundialista.