Selección de Egipto recibió negativa para volar a Seattle antes de enfrentar a Irán

La selección de Egipto sufrió un inesperado contratiempo logístico después de conseguir su primer triunfo histórico en un Mundial, luego de vencer 3-1 a Nueva Zelanda en Vancouver.

Según informó Daily Mail, el plantel egipcio quería viajar directamente a Seattle para reducir los tiempos de traslado antes de su último partido del Grupo G ante Irán, pero la solicitud fue rechazada por las autoridades locales de seguridad.

De esta manera, la delegación africana deberá regresar a su base principal de entrenamientos en Spokane, Washington, ubicada a unos 450 kilómetros de Seattle, antes de preparar el decisivo compromiso frente al cuadro iraní.

La federación egipcia explicó que la intención era evitar mayor desgaste para sus jugadores debido a los numerosos viajes durante la Copa del Mundo, pero que acatará la determinación de seguridad y volverá a Spokane.

En lo deportivo, Egipto llega con impulso tras remontar ante Nueva Zelanda. Finn Surman abrió la cuenta para los oceánicos, pero Mostafa Ziko igualó en el segundo tiempo, Mohamed Salah anotó el 2-1 y Trezeguet selló el triunfo en los minutos finales.

El resultado dejó a Egipto en la parte alta del Grupo G y con la ilusión intacta de avanzar a la siguiente ronda, aunque ahora deberá afrontar una preparación alterada antes del duelo decisivo contra Irán.