Suiza venció a Canadá y avanzó como primero del Grupo B a los 16avos del Mundial

Suiza venció 2-1 a Canadá este miércoles en la última fecha del Grupo B de la Copa Mundial 2026, resultado que clasificó a ambas selecciones a los 16avos del torneo: los helvéticos como primeros y los norteamericanos, segundos.

A pesar de la derrota, Canadá, uno de los anfitriones de la Copa, logró una histórica clasificación a la siguiente ronda, su mejor resultado en el torneo.

El destino del encuentro se definió en el inicio del complemento con una ráfaga de efectividad europea. En apenas cuarenta segundos del segundo tiempo, Johan Manzambi asistió a Rubén Vargas, quien, sin marca dentro del área, cruzó un disparo ajustado al poste izquierdo para batir al meta canadiense Maxime Crépeau.

La superioridad helvética se consolidó en el minuto 57, cuando un balón largo superó a la zaga local, permitiendo que Embolo cediera el esférico a Manzambi. El atacante no perdonó y anotó el segundo tanto.

La esperanza para los anfitriones renació en el minuto 76 gracias a la frescura del banquillo. Promise David, en su primera intervención tras sustituir a Buchanan, aprovechó un servicio preciso de Nathan Saliba para empujar el balón a la red y marcar el descuento.

Pese a algunos intentos en los últimos minutos de partido, la escuadra norteamericana no logró un empate que los dejaba como primeros del grupo.

Tras este resultado, el panorama para ambos equipos cambia de cara a la siguiente fase. Suiza accede a la próxima instancia como el equipo más sólido del grupo. mientras que Canadá celebra el mejor resultado de su historia al avanzar a los dieciseisavos de final.