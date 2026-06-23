Suiza y Canadá definirán el liderato del Grupo B en el Mundial

El anfitrión Canadá y Suiza se enfrentarán este miércoles en Vancouver en un duelo que se disputará desde las 15:00 horas (19:00 GMT), en el cierre del Grupo B del Mundial 2026, en donde decidirán el liderato y la clasificación a los dieciseisavos de final en el torneo.

Los dos equipos llegan con cuatro puntos, pero el combinado norteamericano encabeza el grupo por mejor diferencia de goles después de igualar 1-1 con Bosnia-Herzegovina en su estreno y aplastar 6-0 a Catar en la segunda jornada. Suiza, por su parte, empató 1-1 ante los asiáticos y reaccionó con autoridad frente al conjunto balcánico, a la que derrotó 4-1.

Un empate le bastará a Canadá para acabar como puntera y asegurarse una clasificación histórica, pero los dirigidos de Jesse Marsch llegan al cierre de la fase de grupos con una mezcla de euforia e inquietud.

La goleada ante Catar supuso la primera victoria canadiense en la cita planetaria, una noche de desahogo para una selección que en 1986 y 2022 se marchó sin puntos y que en el debut de este torneo había conseguido su primer empate mundialista.

La celebración, sin embargo, quedó marcada por la lesión de Ismaël Koné, que sufrió una fractura de pierna tras una entrada de Assim Madibo. Marsch admitió que la baja debilita a su equipo y definió al volante como una pieza esencial por su energía, conducción y capacidad para romper líneas.

La otra incógnita canadiense es Alphonso Davies. El capitán no ha disputado ningún minito en el torneo por una lesión en los isquiotibiales, aunque ya estuvo en el banquillo ante Catar.

La oncena canadiense elegida por Jesse Marsch será con Maxime Crépeau; Altair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Stephen Eustáquio, Nathan Saliba, Mathieu Choinière; Tajon Buchanan, Jonathan David y Jacob Shaffelburg.

Suiza llega con un escenario claro: necesita ganar para arrebatarle el primer puesto a los norteamericanos. Un empate le dejaría segunda, con un camino más incómodo en la fase eliminatoria.

Con Granit Xhaka como eje, el cuadro helvético intentará imponer su experiencia en Mundiales ante un anfitrión empujado por el ambiente local y la posibilidad de escribir la página más importante de su historia en el certamen.

La alineación que usará el entrenador Murat Yakin consistirá de Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Granit Xhaka, Remo Freuler; Dan Ndoye, Michel Aebischer, Rubén Vargas; Breel Embolo.

El duelo será arbitrado por el brasileño Ramon Abatti Abel.

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