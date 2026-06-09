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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Texas abrió una investigación contra FIFA por venta engañosa de entradas

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La Fiscalía estatal recibió denuncias por boletos para partidos del Mundial en Dallas y Houston.

Texas abrió una investigación contra FIFA por venta engañosa de entradas
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La Fiscalía estatal de Texas anunció la apertura de una investigación contra FIFA tras recibir denuncias por presunta venta engañosa de entradas para partidos del Mundial de 2026 que se disputarán en Dallas y Houston.

De acuerdo con las autoridades, varios fanáticos fueron "engañados" respecto de la ubicación de los asientos que estaban comprando. Una de las denuncias apunta a que un comprador pagó por boletos de categoría uno, con vistas prémium al campo, pero luego FIFA ajustó los mapas y trasladó su entrada a una zona de menor categoría.

El fiscal general Ken Paxton aseguró que trabajará para que FIFA realice prácticas comerciales "éticas y honestas" y que los aficionados de Texas reciban un trato justo. La investigación se suma a pesquisas similares en California, Nueva York y Nueva Jersey por la venta de entradas para la Copa del Mundo.

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