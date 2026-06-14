Trece selecciones arremetieron contra presidente de la UEFA por dichos de partidos "sin interés"
Federaciones como Marruecos, Senegal, Curazao, Ghana y Egipto expresaron su "profunda decepción" por las declaraciones de Aleksander Ceferin.
Federaciones como Marruecos, Senegal, Curazao, Ghana y Egipto expresaron su "profunda decepción" por las declaraciones de Aleksander Ceferin.
Un grupo de 13 federaciones clasificadas al Mundial 2026 lanzó un duro comunicado conjunto contra el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, luego que el dirigente cuestionó la ampliación del torneo a 48 selecciones y apuntara a la existencia de partidos "sin interés".
En la declaración, las federaciones expresaron su "más profunda decepción" por sus dichos y defendieron que "no hay partido del Mundial sin importancia", al remarcar que clasificar a la cita planetaria "supone un éxito que perdura por generaciones".
"Sugerir que algunos de nuestros partidos son menos importantes es profundamente decepcionante e ignora los esfuerzos, los sacrificios y las aspiraciones de los jugadores, de los entrenadores, de los clubes, de los dirigentes y de los aficionados a través del mundo", señalaron en el texto, firmado por selecciones como Marruecos, Senegal, Curazao, Ghana, Egipto, Cabo Verde, Uzbekistán, RD Congo, Haití, Túnez, Costa de Marfil y Sudáfrica.
La respuesta también incluyó una fuerte defensa del carácter universal del fútbol: "El fútbol no pertenece a un grupo restringido de dirigentes privilegiados. Su fuerza reside en su universalidad", remarcaron las federaciones, en una crítica directa a Ceferin y a su mirada sobre el nuevo formato de la Copa del Mundo.