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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Undav le dio la victoria a Alemania tras un agónico zurdazo contra Costa de Marfil

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero se vistió de héroe en los últimos minutos.

Undav le dio la victoria a Alemania tras un agónico zurdazo contra Costa de Marfil
 EFE
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Deniz Undav fue el héroe de la jornada para Alemania tras anotar de forma agónica el 2-1 con el que el combinado teutón aseguró la clasificación a dieciseisavos de final tras una trabajada victoria ante Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial de Norteamérica.

El delantero recibió en el área marfileña un gran pase filtrado de Felix Nmecha y sacó un potente zurdazo tras una media vuelta que le dio el triunfo a la selección europea.

 

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