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Undav le dio la victoria a Alemania tras un agónico zurdazo contra Costa de Marfil
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El delantero se vistió de héroe en los últimos minutos.
El delantero se vistió de héroe en los últimos minutos.
Deniz Undav fue el héroe de la jornada para Alemania tras anotar de forma agónica el 2-1 con el que el combinado teutón aseguró la clasificación a dieciseisavos de final tras una trabajada victoria ante Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial de Norteamérica.
El delantero recibió en el área marfileña un gran pase filtrado de Felix Nmecha y sacó un potente zurdazo tras una media vuelta que le dio el triunfo a la selección europea.