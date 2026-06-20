Bolivia: Policías y militares limpian carreteras bloqueadas tras inicio de estado de excepción

Policías y militares bolivianos empezaron este sábado a levantar los bloqueos que desde inicios de mayo realizaron en carreteras troncales que conectan el occidente y el centro del país los sectores que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dentro del estado de excepción decretado esta madrugada.

Los agentes se desplegaron desde temprano desde ciudades como El Alto, vecina de La Paz, para empezar a retirar las piedras, bloques de concreto y montículos de tierra colocados por los manifestantes en la carretera hacia la región andina de Oruro, desde donde también partió otro grupo de agentes y militares.

A su paso por esa ruta, los agentes fueron recibidos con aplausos por algunos vecinos de zonas que permanecieron bloqueadas desde el 6 de mayo, cuando los sindicatos campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) iniciaron sus protestas, a las que luego se sumaron otros sectores sociales y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019).

"Bloqueos fantasma"

La comitiva, liderada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, llegó hasta la localidad de Achica Arriba, donde el pasado 23 de mayo, un intento de desbloqueo derivó en enfrentamientos entre agentes y manifestantes.

En el lugar quedaron los restos de un vehículo oficial incendiado entonces por los manifestantes y de las oficinas de la Policía, control sanitario y los puestos de peaje destruidos por una turba.

Justiniano dijo a los medios que en esta ocasión, las Fuerzas Armadas y la Policía "han venido a hacer un trabajo principalmente de limpieza" de la ruta y constataron que algunos puntos "eran prácticamente bloqueos fantasma", sin manifestantes y donde solo quedaban piedras y promontorios de tierra.

El ministro destacó que "no ha habido ningún inconveniente" y que se ha visto "tranquilidad".

"La victoria de esto es de la gente que ha soportado estar sin trabajo, estar sin circulación, estar con sus derechos impedidos de hacer una vida normal", afirmó Justiniano y agregó que se espera que a partir de la declaración del estado de excepción se recupere la "normalidad en todo el país".

También, reiteró que el Gobierno mantiene "las puertas abiertas al diálogo" con los sectores que tienen demandas legítimas, pero que tienen también una directriz "clara" de proteger a las poblaciones que "han sufrido" por los bloqueos de vías.

Lo mismo ocurrió en la carretera desde la ciudad de Cochabamba hacia el occidente del país, donde policías y militares avanzaron para retirar el material con ayuda de maquinaria pesada, constató EFE.

Paz decretó este sábado el estado de excepción para levantar los bloqueos de carreteras, una disposición que no supone la suspensión de derechos, pero sí prohíbe los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y "elementos violentos" y dispone el "apoyo temporal" de las Fuerzas Armadas a la Policía en el control del "orden público".

El conflicto ha ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y ha dejado al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas por 3.000 millones de dólares