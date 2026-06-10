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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Varios partidos del Mundial coincidirán con duelos de la fecha 15 de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Durante este fin de semana habrá encuentros en el mismo horario de ambas competiciones.

Varios partidos del Mundial coincidirán con duelos de la fecha 15 de la Liga de Primera
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El Mundial de Norteamérica 2026 arranca este jueves y tendrá una seguidilla de partidos casi todos los días durante el mes de competencia.

En Chile, que no irá a la cita planetaria, se decidió mantener las actividades futbolísticas, lo cual traerá complicaciones para los televidentes que deseen ver la Copa del Mundo y la fecha 15 de la Liga de Primera, que se disputará este fin de semana en simultáneo con el torneo más grande de selecciones.

Para esta jornada, los topes de horario afectarán especialmente a los hinchas del puntero del campeonato Colo Colo, que según la programación se medirá ante Cobresal el sábado 13 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, misma hora que tendrá el compromiso entre Brasil y Marruecos en el Meadowlands Stadium de Nueva Jersey por el Grupo C.

Esta no es la única coincidencia, puesto que habrá más cotejos en simultáneo, aunque varios no tendrán el mismo horario de inicio, dando puntapié inicial durante el desarrollo de los encuentros.

Revisa la programación junto a Cooperativa.cl:

Viernes 12 de junio

  • Audax Italiano vs. Deportes La Serena. Estadio Bicentenario de La Florida, 20:00 horas (00:00 GMT) / Estados Unidos vs. Paraguay. SoFi Stadium, 21:00 horas (01:00 GMT).

Sábado 13 de junio

  • Everton vs. Palestino. Estadio Sausalito. / Catar vs. Suiza, Levi's Stadium. Ambos a las 15:00 horas (19:00 GMT).
  • Colo Colo vs. Cobresal, Estadio Monumental. / Brasil vs. Marruecos, Meadowlands Stadium. Ambos a las 17:30 horas (21:30 GMT).
  • Ñublense vs. Huachipato. Estadio "Nelson Oyarzún, 20:00 horas (00:00 GMT) / Haití vs. Escocia. Gillette Stadium, 21:00 horas (01:00 GMT).

Domingo 14 de junio

  • Deportes Concepción vs. Deportes Limache. Estadio "Ester Roa Rebolledo", 12:30 horas (16:30 GMT) / Alemania vs. Curazao. NRG Stadium, 13:00 horas (17:00 GMT).
  • Unión La Calera vs. Universidad de Chile. Estadio "Nicolás Chahuán", 15:00 horas (19:00 GMT) / Países Bajos vs. Japón. AT&T Stadium, 16:00 horas (20:00 horas GMT).
  • Universidad Católica vs. Universidad de Concepción. Estadio Claro Arena, 17:30 horas (21:00 GMT) / Costa de Marfil vs. Ecuador. Lincoln Financial Field, 19:00 horas (22:30 GMT).

 

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