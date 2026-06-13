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Vinicius rescató un empate para Brasil frente a Marruecos en Nueva Jersey

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El atacante Vinicius Jr. rescató un empate 1-1 para Brasil frentre a Marruecos al anotar un golazo en el encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El tanto de los norafricanos fue marcado por Ismael Saibari.

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