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El atacante Vinicius Jr. rescató un empate 1-1 para Brasil frentre a Marruecos al anotar un golazo en el encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El tanto de los norafricanos fue marcado por Ismael Saibari.
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