Al menos 18 muertos es el saldo del terremoto que el 28 de julio afectó al suroeste de Japón, en la prefectura de Kumamoto, y que causó serios daños materiales

El día después del sismo, de 7,1 grados -y de 7 en la escala nipona, que llega hasta ese número- muestra los efectos en la infraestuctura, principalmente por la poca profundidad del hipocentro, que se ubicó a 10 kilómetros de la superficie.

LEER ARTICULO COMPLETO