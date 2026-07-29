Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago15.9°
Humedad62%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Los daños que causó el terremoto en el suroeste de Japón

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Al menos 18 muertos es el saldo del terremoto que el 28 de julio afectó al suroeste de Japón, en la prefectura de Kumamoto, y que causó serios daños materiales

El día después del sismo, de 7,1 grados -y de 7 en la escala nipona, que llega hasta ese número- muestra los efectos en la infraestuctura, principalmente por la poca profundidad del hipocentro, que se ubicó a 10 kilómetros de la superficie.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados