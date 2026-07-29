Los daños que causó el terremoto en el suroeste de Japón
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Al menos 18 muertos es el saldo del terremoto que el 28 de julio afectó al suroeste de Japón, en la prefectura de Kumamoto, y que causó serios daños materiales
El día después del sismo, de 7,1 grados -y de 7 en la escala nipona, que llega hasta ese número- muestra los efectos en la infraestuctura, principalmente por la poca profundidad del hipocentro, que se ubicó a 10 kilómetros de la superficie.
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