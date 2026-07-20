Argentina recibió a su selección con orquesta militar y una multitud tras el Mundial

La selección argentina regresó a su país tras caer en la final del Mundial 2026 ante España, ante un masivo recibimiento por parte de sus compatriotas que contó con la presencia de la Orquesta del Regimiento de Patricios, en un hangar especial del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El conjunto militar le dio la bienvenida a la delegación trasandina, sin su capitán Lionel Messi y otros futbolistas que decidieron permanecer en Estados Unidos o viajar hacia los países en los que residen.

La delegación fue encabezada por Nicolás Otamendi, Lionel Scaloni y Claudio "Chiqui" Tapia, y descendió del avión de Aerolíneas Argentinas con una alfombra roja, al ritmo de "Muchachos", célebre canción surgida antes de Catar 2022 y que ha sido coreada por los hinchas durante los partidos de la "Albiceleste".

Tras abandonar el aeropuerto rumbo al predio de la AFA, también en Ezeiza, los jugadores se subieron a un bus descapotable y saludaron a los centenares de fanáticos que fueron a recibirlos con banderas, música y pirotecnia pese a la caída en el certamen.

En la zona fue desplegado un fuerte dispositivo de seguridad, desarrollándose todo según lo planeado.

Finalmente, los futbolistas ingresaron al complejo de entrenamiento de la AFA y desde las redes sociales del combinado compartieron imágenes que muestran a los subcampeones del torneo sonriendo y a Scaloni festejando junto a su gente.