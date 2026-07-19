Baena celebró el título de España: "Desde niño sueñas con este momento"

Alex Baena, mediocampista de Atlético de Madrid y de la selección española, celebró la conquista del Mundial 2026 después de la victoria por 1-0 sobre Argentina en la final.

"Es un sueño. Desde niño sueñas con este momento. Hicimos historia", expresó el futbolista a Televisión Española después del encuentro disputado en East Rutherford.

Baena ganó un lugar en el ataque debido a los problemas físicos de Nico Williams y fue titular en la definición. "Nico también aportó cuando le tocó. Siempre me costó más que a los demás ganarme un lugar, pero tengo eso que me enseñó mi familia y al final recibí mi recompensa", señaló.

El jugador dedicó el triunfo a las personas que sufrieron durante la pandemia de covid y las inundaciones en Valencia. "Fueron años complicados en España, con gente que perdió seres queridos. A la gente que lo pasa mal, espero que le diéramos una alegría", expresó.