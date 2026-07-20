Canciller argentino criticó a Rosario Central por "borrar" a Messi y Scaloni de un saludo a la selección

El canciller de Argentina, Pablo Quirno, encendió el debate en las redes sociales al criticar duramente a Rosario Central, luego de que el club publicara un mensaje de agradecimiento a la selección albiceleste tras el Mundial de 2026.

La controversia comenzó cuando la cuenta oficial del conjunto "Canalla" compartió una imagen correspondiente a la fase de grupos del certamen para felicitar al plantel por el subcampeonato. Sin embargo, en el registro elegido no aparecían ni el capitán Lionel Messi ni el director técnico Lionel Scaloni.

Quirno utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para apuntar contra la institución rosarina, aludiendo a la histórica rivalidad con Newell's Old Boys, club con el que están identificados tanto el astro trasandino como el adiestrador.

"Siempre se puede ser más odioso... sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell's es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame", fustigó el funcionario.

Ante las réplicas de los usuarios, quienes argumentaron que la foto buscaba destacar a Giovani Lo Celso (futbolista formado en Central), Quirno reafirmó su postura en la misma plataforma.

"No, la foto hace referencia a la Selección por lo sucedido hoy y no por Lo Celso vs. Jordania. Si hubieran querido homenajear a Lo Celso lo hubieran hecho en el partido que jugó. Inexcusable", cerró.

Tras el revuelo generado, el "Canalla" publicó un extenso comunicado en el que explicó que "se hizo centro en Giovani Lo Celso, jugador nacido en las divisiones inferiores del club"