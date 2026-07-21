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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Casa Blanca reaccionó a gorro de Ferran Torres: "Todo el mundo quiere subirse a la ola"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El delantero español utilizó durante los festejos del Mundial una gorra con el mensaje "Make Spain Great Again", inspirado en el lema político de Donald Trump.

Casa Blanca reaccionó a gorro de Ferran Torres:
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La Casa Blanca reaccionó este martes a la gorra que lució Ferran Torres, delantero de la selección española, durante la celebración del título del Mundial 2026 por las calles de Madrid.

El futbolista valenciano apareció con una gorra roja que llevaba el mensaje "Make Spain Great Again", una adaptación del lema político "Make America Great Again" popularizado por Donald Trump.

"Todo el mundo quiere subirse a la ola", publicó la Casa Blanca a través de su cuenta en la red social X, al compartir un registro difundido por Fox News con imágenes del jugador durante los festejos.

La frase utilizada por Ferran Torres mantuvo el diseño y la estructura del conocido lema "Make America Great Again", también identificado por sus siglas MAGA y utilizado por Trump durante sus campañas electorales.

El mensaje del jugador español se sumó a las distintas adaptaciones que movimientos políticos y figuras públicas realizaron en otros países tomando como referencia el eslogan del mandatario estadounidense.

Ferran Torres fue el héroe de España en la final del Mundial, luego de marcar en el minuto 106 del alargue el gol del triunfo por 1-0 frente a Argentina.

La conquista permitió a la selección española obtener su segundo título mundial, después de la corona conseguida en Sudáfrica 2010.

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