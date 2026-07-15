Casillas encendió la final de España y Argentina: "No habrá una cuarta estrella"
El histórico exarquero español publicó una serie de comentarios en sus redes sociales.
El histórico exarquero español publicó una serie de comentarios en sus redes sociales.
Iker Casillas, histórico exarquero de España, encendió la final contra Argentina en la Copa del Mundo, asegurando que la albiceleste no conseguirá la cuarta estrella y serán los hispanos quienes conquisten su segunda corona.
En su cuenta de X, Casillas comentó el triunfo albiceleste sobre Inglaterra en las semifinales y en sus publicaciones lanzó: "¡No habrá cuarta estrella, Argentina! ¡Vamos por la segunda! ¡Vamos España!".
Además, el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 le envió un mensaje a la FIFA: "¡Este domingo se juega la Finalissima y el Mundial! Prepara los dos trofeos".
Por último, el excapitán de España publicó una imagen de la camiseta de la selección española, con el bordado de una segunda estrella y preguntó: "¿Y por qué no?".
La final entre España y Argentina será el domingo 19 de julio en Nueva Jersey, desde las 15:00 horas (19:00 GMT), y lo podrás seguir en nuestras plataformas.