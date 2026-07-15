Casillas encendió la final de España y Argentina: "No habrá una cuarta estrella"

Iker Casillas, histórico exarquero de España, encendió la final contra Argentina en la Copa del Mundo, asegurando que la albiceleste no conseguirá la cuarta estrella y serán los hispanos quienes conquisten su segunda corona.

En su cuenta de X, Casillas comentó el triunfo albiceleste sobre Inglaterra en las semifinales y en sus publicaciones lanzó: "¡No habrá cuarta estrella, Argentina! ¡Vamos por la segunda! ¡Vamos España!".

Además, el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 le envió un mensaje a la FIFA: "¡Este domingo se juega la Finalissima y el Mundial! Prepara los dos trofeos".

Por último, el excapitán de España publicó una imagen de la camiseta de la selección española, con el bordado de una segunda estrella y preguntó: "¿Y por qué no?".

La final entre España y Argentina será el domingo 19 de julio en Nueva Jersey, desde las 15:00 horas (19:00 GMT), y lo podrás seguir en nuestras plataformas.