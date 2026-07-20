Columnista inglés: Messi quedará "manchado para siempre" tras la final del Mundial

El columnista inglés Jeff Powell lanzó una durísima crítica contra Lionel Messi y aseguró que el astro argentino quedará "manchado para siempre" por haber liderado al equipo trasandino en la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026.

En una columna publicada por Daily Mail, Powell apuntó contra la actitud de los jugadores argentinos durante el encuentro y en los incidentes producidos después del pitazo final, además de responsabilizar al capitán por no condenar públicamente lo ocurrido.

"Messi quedará manchado para siempre como el líder de los brutos de Argentina en la final más fea de la historia de los Mundiales", planteó el periodista desde el título de su texto.

Powell sostuvo que Argentina estuvo cerca de llevar el partido a una definición por penales después de "patear a más españoles que balones" y calificó al conjunto trasandino como uno de los perdedores más desagradables que vio en una Copa del Mundo.

"Messi debería haber llorado por la infamia del equipo que estaba bajo su mando", escribió el columnista, quien cuestionó que el delantero lamentara la pérdida del título sin pronunciarse por la conducta de sus compañeros.

El periodista agregó que "de Messi no salió ni una sílaba de disculpa por la violencia que arruinó el principal espectáculo del fútbol" y tampoco una expresión de arrepentimiento por la pelea que se produjo tras la derrota frente al combinado español.

La evaluación de Powell también tuvo consecuencias en su ranking de los mejores jugadores de todos los tiempos. El columnista reconoció que anteriormente ubicó a Messi en el tercer puesto, pero decidió bajarlo hasta la sexta posición.

"Pensar que alguna vez fui seducido por sus habilidades naturales y elevé a Messi al tercer lugar de mi clasificación. Todos cometemos errores", señaló.

En su nueva lista, Powell colocó a Pelé en el primer lugar, seguido por Diego Maradona, Garrincha, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano. Messi apareció sexto, por delante de Ferenc Puskás, Cristiano Ronaldo, John Charles y George Best.

El inglés también criticó la actuación deportiva del capitán argentino y afirmó que estuvo cerca de eliminarlo de su equipo ideal histórico después de la final.

Según Powell, el único aporte significativo de Messi ante España fue un centro-remate que terminó sobre el arco, mientras que en la semifinal frente a Inglaterra también tuvo una participación reducida.

"Se aferró por muy poco a un lugar en mi mejor equipo mundial de todos los tiempos", concluyó el columnista en su lapidaria evaluación del cierre del Mundial para el futbolista argentino.