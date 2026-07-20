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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Comentarista argentino recibió críticas por decir que expulsión de Enzo Fernández fue por "un roce"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Uno de los panelistas de Dsports no estuvo de acuerdo con la tarjeta roja al volante albiceleste en la final.

Comentarista argentino recibió críticas por decir que expulsión de Enzo Fernández fue por
 Instagram @totipasman, EFE
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El periodista argentino Juan Carlos "Toti" Pasman criticó la tarjeta roja mostrada a Enzo Fernández durante la transmisión de la final del Mundial 2026 en DSports y sembró críticas en redes sociales debido a la parcialidad de la emisión, pese a que las imágenes estaban dirigidas para toda Latinoamérica.

El volante de Chelsea fue expulsado por doble amarilla tras una violenta entrada sobre Pau Cubarsí en los últimos minutos del tiempo reglamentario, sembrando los reclamos de Pasman, que en el análisis postpartido señaló que la acción fue "sólo un roce".

Aunque Gustavo Kuffner, relator de la televisora mundialista oficial para Sudamérica, junto al comentarista Sergio Goycochea argumentaron que hubo contacto y que era falta, el comunicador afirmó que el defensa español "salió volando" y que "Hizo espectáculo"

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