Con Rodri, Messi y una sorpresa en el arco: La FIFA dio a conocer el Once Ideal del Mundial 2026

Tras la culminación de la Copa Mundial de 2026 disputada en Canadá, México y Estados Unidos, la FIFA dio a conocer de manera oficial el XI Ideal del torneo.

La formación, estructurada bajo un esquema táctico 4-3-3, refleja la hegemonía de la flamante campeona, la selección de España, que lidera el equipo con tres representantes: los laterales Pedro Porro y Marc Cucurella, junto al volante Rodri, pilar fundamental en la obtención del título para el cuadro hispano.

Por su parte, la subcampeona Argentina aporta dos nombres a la nómina: su capitán Lionel Messi, quien volvió a firmar una actuación sobresaliente en copas del mundo comandando el ataque, y el defensor central Lisandro Martínez.

Francia también equiparó la presencia española con tres futbolistas: el zaguero Dayot Upamecano, el mediocampista Michael Olise y el delantero Kylian Mbappé. En tanto, la zona media la completa el inglés Jude Bellingham, de gran nivel a lo largo del certamen.

El ataque estelar tiene como centrodelantero al noruego Erling Haaland, elegido como el '9' del equipo gracias a su prolífica racha goleadora.

Sin embargo, la gran historia del torneo la protagonizó el guardameta Vozinha, de Cabo Verde, quien fue seleccionado como el mejor arquero del Mundial tras liderar la inédita y heroica campaña de su país con actuaciones memorables bajo los tres palos.

El XI Ideal de la FIFA