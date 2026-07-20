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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Di María dedicó sentidas palabras a Lionel Messi tras final del Mundial: "Gracias por ser argentino"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exseleccionado trasandino, que fue campeón de la cita planetaria junto a "La Pulga" en 2022, elogió a su compatriota.

Di María dedicó sentidas palabras a Lionel Messi tras final del Mundial:
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El delantero argentino Angel Di María le dedicó un sincero mensaje a Lionel Messi tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, agradeciéndole por su labor en el combinado trasandino.

El "Fideo", que fue parte del plantel que se consagró en Catar 2022, además de ganar la Copa América en 2021 y 2024, compartió las palabras mediante una historia en su cuenta de Instagram.

"Muchas gracias a vos por ser argentino. Gracias por dejar la bandera argentina en lo más alto del mundo. Gracias por ser un ejemplo como jugador y como persona. Sos el mejor de la historia. SOS ETERNO", afirmó Di María.

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