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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

El cruce definitivo: La llave de la final del Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa las selecciones que jugarán por el título de la Copa del Mundo.

El cruce definitivo: La llave de la final del Mundial 2026
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Esta semana se disputan la semifinales del Mundial 2026 de Norteamérica, quedando definidos las dos selecciones que se enfrentarán por el título del torneo de fútbol más importante del planeta.

España fue el primer clasificado a la final, tras eliminar a uno de los grandes candidatos, Francia. 

La final se disputará el domingo en Nueva Jersey, y será el último partido del torneo, el número 104 de esta edición, la primera con 48 selecciones.

Revisa la llave definitiva para la final de la Copa del Mundo:

Domingo 19 de julio

  • España vs. Argentina o Inglaterra. 15:00 horas. MetLife Stadium, Nueva Jersey

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