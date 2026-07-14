Sistema frontal: Suspendidas las clases en cinco regiones el día viernes

El Gobierno anunció este martes una suspensión de clases para cinco regiones del país, el día viernes (posterior al feriado del jueves por el Día de la Virgen del Carmen) a raíz del anunciado sistema frontal que afectará con intensas precipitaciones a la mayor parte de la zona centro-sur.

"El Ministerio de Educación ha definido para el día viernes 17 de julio la suspensión de clases en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule y la Región Metropolitana", dijo el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, tras participar en una mesa técnica encabezada por la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, junto a los distintos organismos que integran el Sistema de Prevención y Respuesta ante Desastres.

Pavez señaló que la decisión fue adoptada en coordinación con las secretarías regionales ministeriales de Educación, el Mineduc y otras autoridades regionales, en consideración de las "condiciones meteorológicas proyectadas para los próximos días", y que ya desde este martes mantienen vigente una declaración de "emergencia preventiva" entre Atacama y Los Ríos.

El subsecretario aseguró que el Gobierno mantiene un monitoreo permanente de la evolución del evento meteorológico y la preparación de los servicios públicos en las regiones que se verán afectadas.

"Entre ayer (lunes) y hoy se han activado todos los COGRID regionales y muchos provinciales para poder, en todas las regiones, establecer las coordinaciones adecuadas", destacó, puntualizando que, hasta el momento, "no se registra ninguna situación de emergencia en nuestro territorio nacional".

En la señalada reunión se informó también que la Dirección Meteorológica emitió una "alarma meteorológica" para las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana "debido al aumento en la intensidad y extensión de las precipitaciones previstas entre el jueves y el domingo".