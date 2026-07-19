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El desconsolado llanto de Lionel Messi en el MetLife Stadium
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El astro argentino no pudo contener su tristeza tras la entrega de las medallas de subcampeón.
El astro argentino no pudo contener su tristeza tras la entrega de las medallas de subcampeón.
Lionel Messi no pudo contener su tristeza y rompió en llanto tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.
Después de la entrega de las medallas de plata del certamen, el delantero trasandino derramó lágrimas al ver a sus compatriotas corear su nombre desde las gradas del MetLife Stadium, pese a la dolorosa caída ante los ibéricos.