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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Enzo Fernández: "Hay algo mucho más grande que un resultado"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante compartió un escrito en su cuenta de Instagram tras el subcampeonato en el Mundial.

Enzo Fernández:
 EFE
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El volante argentino Enzo Fernández se expresó en redes sociales tras caer en la final del Mundial ante España mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

El futbolista, que fue expulsado después de una fuerte infracción sobre Pau Cubarsí, no se refirió a la situación y señaló que "Cuando pasa el tiempo, entiendes que hay algo mucho más grande que un resultado".

Además, Fernández elogió a sus compañeros, afirmando que "hace años que este grupo representa de la mejor manera. Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta, y nunca bajar los brazos".

Finalmente, agradeció a los hinchas "por estar siempre, por acompañarnos en cada partido, por el cariño, por el apoyo incondicional y por hacernos sentir locales en cualquier lugar del mundo".

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