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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

España hizo historia al reunir los títulos mundiales femenino y masculino

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El país europeo se convirtió en el primero que mantiene simultáneamente las coronas de las Copas del Mundo de mujeres y hombres.

España hizo historia al reunir los títulos mundiales femenino y masculino
 EFE
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España hizo historia este domingo al convertirse en el primer país que mantiene al mismo tiempo los títulos mundiales femenino y masculino, luego de la victoria por 1-0 sobre Argentina en la final disputada en el Estadio MetLife.

La selección femenina española se proclamó campeona del mundo el 20 de agosto de 2023, cuando superó por 1-0 a Inglaterra en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda gracias a un gol de Olga Carmona.

El equipo masculino, dirigido por Luis de la Fuente, conquistó su segunda Copa del Mundo tras derrotar también por 1-0 a Argentina, con un gol de Ferran Torres en la segunda parte del alargue.

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