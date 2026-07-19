España hizo historia al reunir los títulos mundiales femenino y masculino

España hizo historia este domingo al convertirse en el primer país que mantiene al mismo tiempo los títulos mundiales femenino y masculino, luego de la victoria por 1-0 sobre Argentina en la final disputada en el Estadio MetLife.

La selección femenina española se proclamó campeona del mundo el 20 de agosto de 2023, cuando superó por 1-0 a Inglaterra en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda gracias a un gol de Olga Carmona.

El equipo masculino, dirigido por Luis de la Fuente, conquistó su segunda Copa del Mundo tras derrotar también por 1-0 a Argentina, con un gol de Ferran Torres en la segunda parte del alargue.