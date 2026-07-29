España: Piden que a Messi le retiren Premio Princesa de Asturias por conducta en final del Mundial

A una semana y media de la final del Mundial 2026 y la polémica trifulca tras el pitazo inicial, los dardos desde España apuntaron contra Lionel Messi al iniciarse múltiples peticiones para negarle un premio.

El pasado 3 de junio se anunció al trasandino como ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes, por su "deslumbrante talento", trayectoria deportiva y labores sociales.

Se abrieron recolecciones de firmas en la plataforma Change.org para impedir el reconocimiento que será entregado en octubre. Según la emisora COPE, el total ronda las 30 peticiones.

Las peticiones española señalan que la responsabilidad de todas las controversias recaería en Messi al ser el capitán de Argentina, pese a no participar de las peleas y desencuentros, calificados como una afrenta a la deportividad y el ejemplo que busca dar el premio.

Dentro de los argumentos se señala un presunto "desprecio" a la selección española e, inclusive al país por quedarse "impasible ante las agresiones por parte de algunos compañeros de equipo suyos" contra los jugadores de la 'Furia Roja'.

En los diversos reclamos de los internautas también se apunta a la comentada secuencia de la Albiceleste mirando a su público en la ceremonia de premiación, dándole la espalda a España mientras levantaba la copa; junto al reclamo de Messi para expulsar a Marc Cucurella por cubrirse fugazmente la boca durante una conversación.

Varias de estas peticiones apenas superan las 200 firmas, mientras otras no pasan del centenar, aunque un par destacan con 1,280 y 2,420 firmas.