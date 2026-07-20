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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

España recuperó el número uno del Ranking FIFA y Chile escaló dos puestos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

La selección española desplazó a Argentina del liderato tras conquistar el Mundial 2026, mientras que el combinado chileno avanzó dos posiciones pese a no participar en el torneo.

España recuperó el número uno del Ranking FIFA y Chile escaló dos puestos
 EFE
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España recuperó el primer puesto de la clasificación mundial de la FIFA luego de derrotar por 1-0 a Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente alcanzó los 1.995,88 puntos después de completar su participación mundialista con siete victorias y un empate, resultados que le permitieron superar a la Albiceleste y volver a una posición que había perdido en abril.

Argentina descendió un lugar y quedó segunda con 1.970,37 unidades, mientras que Francia completó el podio con 1.948,97 puntos. Inglaterra apareció cuarta y Brasil avanzó una ubicación para instalarse en el quinto puesto.

La principal novedad para el fútbol nacional fue el ascenso de Chile, que subió dos lugares y quedó en la posición 49 con 1.458,20 puntos, pese a no haber disputado la Copa del Mundo.

El combinado chileno se situó inmediatamente por detrás de Venezuela, que también avanzó dos puestos y apareció en el lugar 47, y superó por estrecho margen a Perú, selección que quedó en la casilla 50 con 1.457,69 unidades.

Colombia fue la tercera selección sudamericana mejor ubicada al avanzar hasta el puesto 11, mientras que Uruguay cayó cuatro posiciones y quedó vigésima. Ecuador apareció en el lugar 25 y Paraguay protagonizó un importante salto de siete casillas para ubicarse 34°.

Entre los movimientos más destacados de la actualización también apareció México, que ingresó al grupo de los diez mejores tras llegar a octavos de final del Mundial, y Noruega, que escaló doce posiciones para situarse en el puesto 19.

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