FIFA descartó sanción disciplinaria contra Leandro Paredes tras final del Mundial

La FIFA descartó aplicar medidas disciplinarias en contra del mediocampista argentino Leandro Paredes, luego de que trascendieran reportes sobre una supuesta sanción tras el cierre de la Copa del Mundo.

En un principio, diversas informaciones de prensa apuntaban a que el volante trasandino había sido sancionado con una tarjeta roja por parte del juez esloveno Slavko Vinčić, debido al altercado en el que se vio involucrado luego del silbatazo final.

Sin embargo, dicha amonestación no quedó consignada en las actas oficiales del torneo.

Según informó BBC Sport, el organismo rector del fútbol mundial confirmó que el expediente del jugador se mantiene sin amonestaciones pendientes y que no se determinó ningún tipo de castigo posterior para el actual futbolista de Boca Juniors.