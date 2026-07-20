FIFA inició una investigación por los graves incidentes tras la final del Mundial

La FIFA inició una investigación por los graves incidentes protagonizados después de la derrota 1-0 de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

De acuerdo con información publicada por El Mundo, el organismo rector del fútbol mundial analizará los informes arbitrales y las imágenes del encuentro antes de decidir si impone sanciones por los enfrentamientos ocurridos tras el pitazo final.

Los principales apuntados son Leandro Paredes, Nahuel Molina y Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino, quienes estuvieron involucrados en distintas agresiones y forcejeos con futbolistas españoles.

El incidente comenzó cuando Molina golpeó a Rodri, elegido mejor jugador del Mundial. Posteriormente, Paredes se enfrentó con Eric García y Gavi, mientras Ayala fue captado golpeando a Dani Olmo.

Lionel Scaloni, director técnico de Argentina, intentó detener la pelea, aunque los enfrentamientos se extendieron por distintos sectores del campo de juego y también involucraron a otros integrantes de ambas delegaciones.

La investigación podría derivar en sanciones disciplinarias para los futbolistas y miembros del cuerpo técnico involucrados, una vez que la FIFA complete la revisión de los antecedentes.