Giuliano Simeone: "Perdón por no poder llevarles la copa"

El delantero argentino Giuliano Simeone compartió sus sentimientos tras la derrota del combinado trasandino ante España en la final del Mundial, afirmando que "No hay palabras para describir el dolor que siento en estos momentos".

El futbolista fue blanco de críticas tras perder la marca de Ferran Torres en el gol consagratorio de los ibéricos, ya que se ajustó sus medias en vez de seguir al jugador, además de fallar una inmejorable ocasión para empatar el encuentro en la agonía del alargue tras elevar su remate.

Simeone publicó un mensaje dirigido a sus compatriotas en su cuenta de Instagram pidiendo "Perdón por no poder llevarles la copa", además de "agradecerles por cada aliento durante todo el Mundial, en la cancha y desde la distancia".

El atacante de Atlético de Madrid agradeció a sus compañeros de selección "Por haber dejado absolutamente todo en cada partido", declarando que "Hoy es un momento triste, pero confío que con el tiempo recordaremos con orgullo todo lo que vivimos juntos en este torneo".