Hinchas argentinos comenzaron a juntar firmas para repetir la final del Mundial

En Argentina se lanzó una campaña para juntar firmas para repetir la final del Mundial 2026, tras la derrota que sufrió la Albiceleste con España el pasado domingo en Nueva Jersey.

La petición fue iniciada por la hincha Gisela Sánchez en la plataforma Change.org y hasta el momento lleva más de 68 mil firmas.

Esta solicitud apunta al árbitro esloveno Slavko Vincic, reclamando a la FIFA que revise las decisiones que tomó el juez durante la final, que se jugó el domingo en Nueva Jersey, con gol por 1-0 de Ferran Torres en el alargue.

"No es solo una cuestión de justicia para Argentina, sino para el futuro del fútbol mundial. Necesitamos garantizar la integridad de los árbitros en todos los niveles del deporte. Si permitimos que la corrupción pase desapercibida en este escenario global, estamos dando un mal ejemplo a las futuras generaciones de deportistas y aficionados", expresó la creadora de esta campaña.

Esta no es la única iniciativa en la plataforma para repetir la final; aunque estas peticiones no tienen validez ni pueden obligar a la FIFA a repetir el resultado o a repetir el partido.

Durante el Mundial, también se lanzó una campaña digital en Francia para repetir la semifinal ante España, con más de 82 mil firmas, aunque no tuvo efecto alguno.