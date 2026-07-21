Lionel Messi regresó a Argentina para iniciar sus vacaciones tras la derrota en la final del Mundial

Tras la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, el capitán del equipo, Lionel Messi, arribó durante la madrugada de este martes a la ciudad de Rosario para iniciar un período de descanso junto a su familia.

El futbolista llegó a su país natal pocas horas después del cierre del torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá. Mientras el resto del plantel de la "Albiceleste" comenzó a dispersarse hacia diversos destinos, el atacante de Inter Miami optó por trasladarse inmediatamente a su ciudad de origen.

El vuelo chárter que trasladó al jugador aterrizó a las 06:26 horas en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, ubicado en el sector de Fisherton, en las afueras de Rosario. A pesar de las bajas temperaturas y una llovizna persistente, la terminal aérea registró un movimiento de seguridad superior al habitual.

Una vez completados los trámites de migración, Messi abandonó el recinto en una caravana de vehículos con rumbo al Kentucky Club de Campo, un barrio privado ubicado en la localidad de Funes, donde posee su residencia. El operativo de seguridad dispuesto en el lugar permitió que el jugador se retirara rápidamente y sin realizar declaraciones a los medios de comunicación presentes.

Se espera que el futbolista permanezca unos días en la provincia de Santa Fe junto a su círculo cercano antes de reincorporarse a la disciplina de su club en la Major League Soccer.