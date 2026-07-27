Lionel Scaloni reflexionó tras la final perdida por Argentina: "Lo siento por no traer otra copa"

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, repasó la derrota sufrida ante España en la final de la Copa del Mundo y, mediante una extensa publicación en sus redes sociales, valoró el competido de su plantel.

"Lo siento por no traer otra copa y darles una nueva alegría que, aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida. Quiero que se queden con lo que intentamos mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa", expresó.

En esa misma línea, el estratega valoró el temple de sus dirigidos para los comentarios externos: "El aguantar baldazos de agua fría (de gente que no nos conoce), el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro.... Ese es el verdadero trofeo".

Finalmente, el Scaloni evitó referirse a las polémicas o a su continuidad en el cargo de cara al futuro, y optó por cerrar su dedicatoria con un refrán popular: "Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro".