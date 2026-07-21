Lionel Scaloni y su continuidad en Argentina: "Hasta diciembre estamos acá"

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, volvió a referirse a las dudas que rodean su continuidad al mando de la Albiceleste y, en su salida del complejo deportivo de la AFA en Ezeiza, dejó abierta la incógnita sobre lo que sucederá después de fin de año.

"Estoy bien... el equipo ha dado todo hasta el final. Sin dudas que eso es lo mejor que nos llevamos", sostuvo el DT al ser consultado por sus sensaciones tras el subcampeonato en Norteamérica.

Sin embargo, al abordar otra vez su permanencia en el cargo, Scaloni fue cauteloso: "Son cosas normales que uno se replantea después de un torneo así. Y hasta diciembre estamos acá".

"Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas. La gente entendió que el equipo dio todo y después lo que pase más adelante... Lo más importante es Argentina, la selección", agregó.

En esa misma línea, cerró diciendo: "Quien esté a cargo, esté yo o no esté yo, lo más importante es esta unión, esta conexión. No sé si hemos vuelto a tener, yo creo que nunca lo perdimos".