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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Messi y los seleccionados argentinos abandonaron en silencio el estadio tras perder la final del Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Solo el técnico Scaloni dialogó con la prensa.

Messi y los seleccionados argentinos abandonaron en silencio el estadio tras perder la final del Mundial
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Los seleccionados de Argentina, liderados por el capitán Lionel Messi, se retiraron en silencio del MetLife Stadium en Nueva Jersey, sin realizar declaraciones a la prensa en la zona mixta, tras la derrota contra España en la final de la Copa del Mundo.

Los medios oficiales esperaron escuchar las voces de los protagonistas de la definición, pero los jugadores desfilaron sin hablar y solo el técnico Lionel Scaloni conversó con algunos periodistas, que agradecieron su gestión.

"Me llena de orgullo que la gente, aún no ganando, salga a la calle", declaró Scaloni, tras saber de los festejos en Buenos Aires, pese a la derrota.

También reflexionó sobre el Mundial y afirmó que el paso de la Albiceleste fue "épico" y que ser técnico de la selección es "un sitio soñado".

Sin embargo, dejó en duda su continuidad: "Todo proceso se termina, este ha sido maravilloso, espectacular, y hasta diciembre estarmos", aseveró.

 

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