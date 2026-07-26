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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Milei acusó al Gobierno de Brasil de financiar una campaña contra Argentina durante el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El mandatario argentino aseguró que el 25 por ciento de los recursos utilizados en los ataques en redes sociales provino de la administración de Luiz Inácio Lula da Silva.

Milei acusó al Gobierno de Brasil de financiar una campaña contra Argentina durante el Mundial
 EFE
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El presidente de Argentina, Javier Milei, acusó al Gobierno de Brasil de financiar una campaña contra su país desplegada en redes sociales durante el Mundial.

El mandatario sostuvo en una entrevista con Radio Mitre que la administración brasileña aportó una parte importante de los recursos utilizados para difundir cuestionamientos contra Argentina.

"¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiArgentina? El Gobierno de Brasil, el 25 por ciento de los recursos salió de ahí", afirmó Milei.

Las críticas contra Argentina durante el Mundial

El jefe de Estado se refirió a publicaciones relacionadas con supuestas ayudas arbitrales durante el torneo, el respaldo de referentes del Gobierno de Israel a la selección argentina y acusaciones de racismo contra el país.

"Hoy Argentina es un emblema de la libertad, por eso todo el ataque mediático que hubo, porque estamos siendo el faro de Occidente", manifestó Milei.

Brasil llamó a consultas a su embajador

Las declaraciones se conocieron después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil llamara a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, por los insultos de Milei contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El mandatario argentino calificó a Lula de "ladrón", lo acusó de "diseminar el socialismo" en América Latina y afirmó que su administración llevó a Brasil hacia una crisis fiscal.

Milei realizó esas declaraciones durante la proclamación de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, a quien respaldó para las elecciones brasileñas de octubre.

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