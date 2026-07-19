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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Milei anunció feriado nacional pese a la caída de Argentina en la final del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El presidente argentino informó que la jornada elegida por los jugadores y el cuerpo técnico para celebrar la campaña de la Albiceleste será feriado.

Milei anunció feriado nacional pese a la caída de Argentina en la final del Mundial
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Javier Milei, presidente de Argentina, anunció que el día escogido para los festejos de la selección será declarado feriado nacional, pese a la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026.

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", publicó el mandatario en su cuenta de X.

Argentina terminó como subcampeón del torneo después de caer frente al equipo dirigido por Luis de la Fuente, que conquistó su segunda Copa del Mundo gracias a un gol de Ferran Torres en la segunda parte del alargue. 

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