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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Milei destacó la entrega de Argentina: "Hasta el final con las botas puestas"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El presidente argentino agradeció al plantel después de la derrota por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026.

Milei destacó la entrega de Argentina:
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Javier Milei, presidente de Argentina, valoró la actuación de la selección albiceleste después de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026.

"¡Muchas gracias, jugadores! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.

La vicepresidenta Victoria Villarruel también entregó un mensaje al equipo. "Gracias, selección argentina, por darlo todo por Argentina. Los amamos y admiramos porque representan lo mejor de nuestro pueblo: coraje, esfuerzo, picardía y talento", publicó.

Ferran Torres marcó el único gol del partido al comienzo de la segunda parte del alargue. Argentina terminó con diez jugadores por la expulsión de Enzo Fernández y no registró remates al arco durante la final disputada en el MetLife Stadium.

Lionel Messi no logró romper el dominio español en un encuentro en el que Emiliano Martínez evitó una diferencia mayor con varias atajadas.

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