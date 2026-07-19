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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Oyarzabal: "Ferran será el héroe de esta segunda estrella"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero de España destacó al autor del gol que definió la final del Mundial 2026 ante Argentina.

Oyarzabal:
 EFE
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Mikel Oyarzabal, delantero y máximo goleador de la selección española en el Mundial 2026, destacó a Ferran Torres después del triunfo por 1-0 ante Argentina que consagró campeón al conjunto europeo.

"Una locura. Estás ahí, en ese momento, ves que el balón entra... Emocionadísimo y muy contento con Ferran, porque no es fácil estar en su posición. Siguió peleando e insistiendo", declaró el atacante a TVE.

"Ferran será el héroe de esta segunda estrella, que será recordada toda la vida", añadió Oyarzabal sobre el jugador que convirtió el único gol de la final.

El delantero también resaltó la relación entre los integrantes del plantel y el proceso compartido durante varios años. "Es algo histórico y emocionante, con mucha gente que conocemos desde que tenemos 18 o 19 años. El ambiente del equipo es increíble y esto es algo espectacular", afirmó.

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