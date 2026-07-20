Palestina felicitó a España con una comentada "respuesta" a publicación de Benjamin Netanyahu

Las felicitaciones para la selección española de fútbol tras su consagración en el Mundial de 2026 sumaron un capítulo de repercusión geopolítica en las redes sociales, tras una particular publicación realizada por la cuenta oficial del Estado de Palestina en la plataforma X.

La cuenta palestina felicitó a "La Furia Roja" compartiendo una fotografía del plantel español con el trofeo, acompañada por las banderas de España y Palestina junto a dos corazones.

Sin embargo, el detalle que generó debate entre los usuarios fue que el mensaje se publicó como un tuit citado a un posteo previo de la cuenta oficial de Israel.

En dicho tuiteo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunía con el embajador de Argentina, Axel Wahnish, para desearle éxito a la escuadra sudamericana antes de disputar una final, haciendo hincapié en la estrecha relación con el mandatario argentino, Javier Milei.

"El embajador Wahnish presentó al primer ministro un saludo en audio del presidente de Argentina, Javier Milei: 'Eres mi amigo, siempre apoyándonos. Me alegró saber que estás apoyando a Argentina por mí'", señalaba la publicación de la cuenta de Israel.