Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final
Pau Cubarsí fue elegido como el Mejor Jugador Joven del Mundial 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El defensa de 19 años fue titular durante todo el certamen.
El defensa de 19 años fue titular durante todo el certamen.
El central de la selección española Pau Cubarsí fue elegido como el Mejor Jugador Joven del Mundial 2026 que ganó España al vencer en la final a Argentina por 1-0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
El joven de 19 años fue titular indiscutido a lo largo de toda la cita planetaria y uno de los pilares defensivos y que ayudó a que solo recibieran un solo tanto durante el torneo.
Los otros premios individuales fueron recibidos por sus compañeros, como el mejor arquero que fue para Unai Simón y el balón de oro del torneo fue para Rodri.