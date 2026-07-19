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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

Pau Cubarsí fue elegido como el Mejor Jugador Joven del Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensa de 19 años fue titular durante todo el certamen.

Pau Cubarsí fue elegido como el Mejor Jugador Joven del Mundial 2026
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El central de la selección española Pau Cubarsí fue elegido como el Mejor Jugador Joven del Mundial 2026 que ganó España al vencer en la final a Argentina por 1-0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El joven de 19 años fue titular indiscutido a lo largo de toda la cita planetaria y uno de los pilares defensivos y que ayudó a que solo recibieran un solo tanto durante el torneo.

Los otros premios individuales fueron recibidos por sus compañeros, como el mejor arquero que fue para Unai Simón y el balón de oro del torneo fue para Rodri.

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