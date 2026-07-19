El central de la selección española Pau Cubarsí fue elegido como el Mejor Jugador Joven del Mundial 2026 que ganó España al vencer en la final a Argentina por 1-0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El joven de 19 años fue titular indiscutido a lo largo de toda la cita planetaria y uno de los pilares defensivos y que ayudó a que solo recibieran un solo tanto durante el torneo.

Los otros premios individuales fueron recibidos por sus compañeros, como el mejor arquero que fue para Unai Simón y el balón de oro del torneo fue para Rodri.