Ramiro González cargó contra chilenos que apoyaron a España en la final del Mundial
El defensor chileno, nacido en Argentina, cuestionó a quienes celebraron la derrota de la Albiceleste y defendió el orgullo del combinado trasandino.
El defensor chileno, nacido en Argentina, cuestionó a quienes celebraron la derrota de la Albiceleste y defendió el orgullo del combinado trasandino.
Ramiro González, defensor chileno nacido en Argentina que milita en Everton, descargó su molestia contra los hinchas de distintas nacionalidades, entre ellos los chilenos, que apoyaron a España en la final del Mundial 2026 ante Argentina.
Mediante una extensa publicación en sus historias de Instagram, el exfutbolista de Colo Colo comenzó señalando que "festejan los españoles. Y con ellos, festejan también los ingleses. Varios mexicanos, chilenos, franceses y portugueses. Hincharon por Cabo Verde, por Egipto, por Suiza, por Inglaterra".
El zaguero de 35 años sostuvo que los detractores de la selección argentina "deseaban profundamente nuestra derrota, nuestra rendición" y aseguró que existe un rechazo hacia la personalidad que caracteriza al conjunto trasandino.
"Hay algo en la irreverencia argentina que no toleran, no soportan, no pueden aceptar. Lloraron y se quejaron durante todo el Mundial. Dijeron que nuestro país, sin moneda ni recursos, había comprado el torneo. Que Infantino, que la FIFA, que Trump", expresó.
González también respondió a las críticas contra el estilo y el comportamiento de los jugadores argentinos, destacando el historial de la Albiceleste en las Copas del Mundo.
"Nuestra rebeldía los irrita, los enerva, los enfrenta a sus propias cobardías. Nos llaman cancheros, tramposos, sucios. Y a nosotros nos encanta, nos infla el pecho, porque de los últimos 12 mundiales, jugamos seis finales y porque los mejores de toda la historia nacieron acá", agregó.
Finalmente, el futbolista nacido en Rosario y formado en Club Atlético Alvarado reivindicó su identidad argentina y valoró el recorrido realizado por el equipo durante el Mundial, pese a la caída en la definición frente a España.
"Ser argentino es la mayor alegría que tenemos, la única que nos queda. Contra todo y contra todos. Con la frente en alto. Con Messi y Maradona. Con este orgullo que nos hace gritar vamos Argentina todavía. Y solo nosotros sabemos lo que ese 'todavía' significa. Fue un viaje hermoso. Y hasta acá llegó", concluyó.