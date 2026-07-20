Reportan detención de familiares de jugadores argentinos tras incidentes en la final del Mundial

Un tenso cierre de jornada se vivió en el MetLife Stadium tras el pitazo final del Mundial 2026. Al margen del resultado deportivo, las tribunas del recinto estadounidense fueron escenario de incidentes que requirieron la intervención de la policía local y que terminaron con familiares de los jugadores de la selección argentina detenidos.

De acuerdo a la información publicada por el medio colombiano Caracol, al menos 10 familiares de los futbolistas de la "Albiceleste" fueron arrestados luego de protagonizar discusiones, empujones y reclamos en una de las zonas restringidas del estadio.

La situación escaló rápidamente, lo que obligó a las fuerzas de seguridad locales a desplegar un operativo para contener los disturbios. La gravedad del altercado provocó que varios integrantes del plantel argentino retrasaran su salida a la ceremonia de premiación para intentar acercarse al sector del conflicto y auxiliar a sus cercanos. Sin embargo, al llegar al lugar, la zona ya se encontraba acordonada por la policía.

Estos incidentes ocurrieron en medio del clima de frustración en la delegación sudamericana tras la derrota ante España, que se consagró campeona del mundo. Durante la entrega de medallas, además de la desazón del plantel, llamó la atención la actitud de algunos futbolistas argentinos, quienes optaron por permanecer de espaldas durante parte de los festejos del cuadro europeo.