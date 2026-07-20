Revelan la íntima arenga de Messi en la antesala de la final ante España: "Olvidémonos de todo"

La antesala de la gran final de la Copa del Mundo entre Argentina y España en el MetLife Stadium dejó momentos de alta tensión que recién ahora comienzan a ver la luz siendo uno de los más significativos el ocurrido en los pasillos internos del recinto, donde Lionel Messi tomó la palabra para dar un último mensaje a sus compañeros de la Albiceleste.

Según información revelada por el diario Olé, la intervención del capitán argentino estuvo motivada por una evidente molestia al interior del plantel debido a las críticas y declaraciones provenientes del entorno de la selección española en los días previos al partido decisivo.

Frente a este escenario, el mensaje de Messi apuntó directamente a mantener el foco en lo deportivo: "Vamos muchachos, tranquilidad gente, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos muchachos. Pensemos en jugar nomás. Tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Sólo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente. En jugar, dale", expresó el atacante antes de salir al campo.

El registro televisivo captó el instante preciso de este diálogo cara a cara. Sin embargo, trascendió que esta intervención fue el cierre de una charla mucho más emotiva ocurrida previamente en la intimidad del vestuario. El objetivo de este último llamado en el túnel era blindar al grupo frente a las provocaciones externas.

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